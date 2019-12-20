Мартін Скорсезе допустив, що "Ірландець" може стати його останньою картиною

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Режисер Мартін Скорсезе допускає, що драма “Ірландець” (The Irishman), що вийшла в 2019 році, може стати його останньою роботою. Про це він розповів в опублікованому в п’ятницю інтерв’ю британській газеті The Guardian, зазначає УНН.