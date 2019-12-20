Мартін Скорсезе допустив, що "Ірландець" може стати його останньою картиною
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Режисер Мартін Скорсезе допускає, що драма “Ірландець” (The Irishman), що вийшла в 2019 році, може стати його останньою роботою. Про це він розповів в опублікованому в п’ятницю інтерв’ю британській газеті The Guardian, зазначає УНН.
“Не знаю, скільки ще я зможу зробити. Можливо, це все. Останній (фільм)”, — поділився 77-річний режисер.
Він також зізнався, що спочатку не розраховував на широкий прокат для нової гангстерської драми, коли “в кіно йдуть 12 фільмів, а 11 з них — про супергероїв”. “Планувалося хоча б доробити фільм і, можливо, показати його одним днем в Національному кінотеатрі (в Лондоні) і одним днем в Сінематеці в Парижі. Я не жартую”, — розповів Скорсезе.
У підсумку режисер пішов на незвичайний крок і погодився організувати показ стрічки з хронометражем 3,5 години на стрімінговій платформі Netflix. За словами Скорсезе, в даному випадку його цікавило лише те, чи приймуть подібні умови Американська кіноакадемія і самі актори. “Не заради мене, не заради фільму. Я знаю, що знаходжуся в кінці довгого шляху. Основне завдання — зробити картину і постаратися зрозуміти, як в новому світі будуть дивитися фільми”, — додав кінематографіст.
За прогнозами журналу Variety, “Ірландець”, в якому розказана історія кілера Френка Ширана на службі італо-американської мафії, має всі шанси стати одним з основних претендентів на премію “Оскар” Американської академії кіномистецтв в категорії “Кращий фільм”. Конкуренцію йому може скласти натхненний ранніми роботами Скорсезе “Джокер” (Joker, 2019) режисера Тодда Філліпса. “Я задоволений тим фактом, що цей фільм („Джокер“) створений під впливом „Короля комедії“ (King of Comedy, 1982) і „Таксиста“ (Taxi Driver, 1976)”, — сказав режисер.
Додамо, що американський режисер Мартін Скорсезе знову піддав критиці супергеройські фільми виробництва кіностудії Marvel Studios, але тепер він пояснив, чому не вважає їх справжнім кіно. Таким чином режисер захотів розставити всі крапки над “і”. Свою статтю з цього приводу він опублікував в газеті The New York Times під назвою “Я сказав, що фільми Marvel це не кіно. Дозвольте мені пояснити це”.