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Мартин Скорсезе допустил, что "Ирландец" может стать его последней картиной

Мартин Скорсезе допустил, что "Ирландец" может стать его последней картиной

Киев  •  УНН

 • 25325 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Режиссер Мартин Скорсезе допускает, что драма "Ирландец" (The Irishman), вышедшей в 2019 году, может стать его последней работой. Об этом он рассказал в опубликованном в пятницу интервью британской газете The Guardian, отмечает УНН.

“Не знаю, сколько еще я смогу сделать. Возможно, это все. Последний (фильм)”, — поделился 77-летний режиссер.

Он также признался, что поначалу не рассчитывал на широкий прокат для новой гангстерской драмы, когда “в кино идут 12 фильмов, а 11 из них — о супергероях”. “Планировалось хотя бы доделать фильм и, возможно, показать его одним днем в Национальном кинотеатре (в Лондоне) и одним днем в Синематеке в Париже. Я не шучу”, — рассказал Скорсезе.

В итоге режиссер пошел на необычный шаг и согласился организовать показ ленты с хронометражем 3,5 часа на стриминговой платформе Netflix. По словам Скорсезе, в данном случае его интересовало лишь то, примут ли подобные условия Американская киноакадемия и сами актеры. “Не ради меня, не ради фильма. Я знаю, что нахожусь в конце долгого пути. Основная задача — сделать картину и постараться понять, как в новом мире будут смотреть фильмы”, — добавил кинематографист.

По прогнозам журнала Variety, “Ирландец”, в котором рассказана история киллера Фрэнка Ширана на службе итало-американской мафии, имеет все шансы стать одним из основных претендентов на премию “Оскар” Американской академии киноискусств в категории “Лучший фильм”. Конкуренцию ему может составить вдохновленный ранними работами Скорсезе “Джокер” (Joker, 2019) режиссера Тодда Филлипса. “Я польщен тем фактом, что этот фильм („Джокер“) создан под влиянием „Короля комедии“ (King of Comedy, 1982) и „Таксиста“ (Taxi Driver, 1976)”, — сказал режиссер.

Добавим, что американский режиссер Мартин Скорсезе снова подверг критике супергеройские фильмы производства киностудии Marvel Studios, но теперь он объяснил, почему не считает их настоящим кино. Таким образом режиссер захотел расставить все точки над “и”. Свою статью по этому поводу он опубликовал в газете The New York Times под названием “Я сказал, что фильмы Marvel это не кино. Позвольте мне объяснить это”.

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