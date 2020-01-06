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"Чорнобиль" отримав "Золотий глобус" в номінації "Кращий телесеріал або телефільм"

Київ • УНН

 • 25522 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Американський міні-серіал “Чорнобиль” (Chernobyl) отримав премію “Золотий глобус” в номінації “Кращий телесеріал або телефільм”. 77-я церемонія вручення цієї нагороди проходить в неділю в місті Беверлі-Хіллз в штаті Каліфорнія. Трансляцію заходу веде телекомпанія NBC, передає УНН.

Серіал “Чорнобиль” режисера Йохана Ренка оповідає про аварію на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Головні ролі в ньому виконали Емілі Уотсон, Стеллан Скарсгард і Джаред Харріс.

В цій номінації, окрім “Чорнобиля” змагались наступні картини: “Фоссі/Вердон” (Fosse/Verdon); “Неймовірне” (Unbelievable); “Виверт-22” (Catch-22); “Найгучніший голос” (The Loudest Voice).

Премія “Золотий глобус”, щорічно присуджується Асоціацією іноземних журналістів, акредитованих при Голлівуді, за престижністю поступається в США лише “Оскару”. Нагорода вручається за підсумками минулого року в 25 категоріях, що охоплюють кінематограф і телебачення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Чорнобиль” став другим у рейтингу найпопулярніших серіалів 2019 року

У свою чергу, режисер Квентін Тарантіно отримав “Золотий глобус” в номінації “Кращий сценарій”.

Нагадаємо, після виходу серіалу “Чорнобиль” зону відчуження відвідала рекордна кількість туристів.

Congratulations to Chernobyl — Best Television Limited Series or Motion Picture Made for Television. — #GoldenGlobes pic.twitter.com/wUy5JVsSy2

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

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