"Чорнобиль" отримав "Золотий глобус" в номінації "Кращий телесеріал або телефільм"

Серіал “Чорнобиль” режисера Йохана Ренка оповідає про аварію на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Головні ролі в ньому виконали Емілі Уотсон, Стеллан Скарсгард і Джаред Харріс.

В цій номінації, окрім “Чорнобиля” змагались наступні картини: “Фоссі/Вердон” (Fosse/Verdon); “Неймовірне” (Unbelievable); “Виверт-22” (Catch-22); “Найгучніший голос” (The Loudest Voice).

Премія “Золотий глобус”, щорічно присуджується Асоціацією іноземних журналістів, акредитованих при Голлівуді, за престижністю поступається в США лише “Оскару”. Нагорода вручається за підсумками минулого року в 25 категоріях, що охоплюють кінематограф і телебачення.

У свою чергу, режисер Квентін Тарантіно отримав “Золотий глобус” в номінації “Кращий сценарій”.

Нагадаємо, після виходу серіалу “Чорнобиль” зону відчуження відвідала рекордна кількість туристів.

Congratulations to Chernobyl — Best Television Limited Series or Motion Picture Made for Television. — #GoldenGlobes pic.twitter.com/wUy5JVsSy2

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020