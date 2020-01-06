"Чорнобиль" отримав "Золотий глобус" в номінації "Кращий телесеріал або телефільм"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Американський міні-серіал “Чорнобиль” (Chernobyl) отримав премію “Золотий глобус” в номінації “Кращий телесеріал або телефільм”. 77-я церемонія вручення цієї нагороди проходить в неділю в місті Беверлі-Хіллз в штаті Каліфорнія. Трансляцію заходу веде телекомпанія NBC, передає УНН.
Серіал “Чорнобиль” режисера Йохана Ренка оповідає про аварію на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Головні ролі в ньому виконали Емілі Уотсон, Стеллан Скарсгард і Джаред Харріс.
В цій номінації, окрім “Чорнобиля” змагались наступні картини: “Фоссі/Вердон” (Fosse/Verdon); “Неймовірне” (Unbelievable); “Виверт-22” (Catch-22); “Найгучніший голос” (The Loudest Voice).
Премія “Золотий глобус”, щорічно присуджується Асоціацією іноземних журналістів, акредитованих при Голлівуді, за престижністю поступається в США лише “Оскару”. Нагорода вручається за підсумками минулого року в 25 категоріях, що охоплюють кінематограф і телебачення.
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У свою чергу, режисер Квентін Тарантіно отримав “Золотий глобус” в номінації “Кращий сценарій”.
Нагадаємо, після виходу серіалу “Чорнобиль” зону відчуження відвідала рекордна кількість туристів.
Congratulations to Chernobyl — Best Television Limited Series or Motion Picture Made for Television. — #GoldenGlobes pic.twitter.com/wUy5JVsSy2— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020