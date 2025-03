"Чернобыль" получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший телесериал или телефильм"

Сериал “Чернобыль” режиссера Йохана Ренка рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Главные роли в нем исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис.

В этой номинации, кроме “Чернобыля” соревновались следующие картины: “Фосси/Вердон” (Fosse/Verdon) “Невероятное” (Unbelievable) “Уловка-22” (Catch-22); “Самый громкий голос” (The Loudest Voice).

Премия “Золотой глобус”, ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США только “Оскару”. Награда вручается по итогам прошлого года в 25 категориях, охватывающих кинематограф и телевидение.

В свою очередь, режиссер Квентин Тарантино получил “Золотой глобус” в номинации “Лучший сценарий”.

Напомним, после выхода сериала “Чернобыль” зону отчуждения посетило рекордное количество туристов.

Congratulations to Chernobyl — Best Television Limited Series or Motion Picture Made for Television. — #GoldenGlobes pic.twitter.com/wUy5JVsSy2

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020