"Чернобыль" получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший телесериал или телефильм"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Американский мини-сериал “Чернобыль” (Chernobyl) получил премию “Золотой глобус” в номинации “Лучший телесериал или телефильм”. 77-я церемония вручения этой награды проходит в воскресенье в городе Беверли-Хиллз в штате Калифорния. Трансляцию мероприятия ведет телекомпания NBC, передает УНН.
Сериал “Чернобыль” режиссера Йохана Ренка рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Главные роли в нем исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис.
В этой номинации, кроме “Чернобыля” соревновались следующие картины: “Фосси/Вердон” (Fosse/Verdon) “Невероятное” (Unbelievable) “Уловка-22” (Catch-22); “Самый громкий голос” (The Loudest Voice).
Премия “Золотой глобус”, ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США только “Оскару”. Награда вручается по итогам прошлого года в 25 категориях, охватывающих кинематограф и телевидение.
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В свою очередь, режиссер Квентин Тарантино получил “Золотой глобус” в номинации “Лучший сценарий”.
Напомним, после выхода сериала “Чернобыль” зону отчуждения посетило рекордное количество туристов.
Congratulations to Chernobyl — Best Television Limited Series or Motion Picture Made for Television. — #GoldenGlobes pic.twitter.com/wUy5JVsSy2— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020