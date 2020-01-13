Стали известны номинанты на кинопремию “Оскар”
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на 92-ю кинопремию “Оскар”, которая состоится 9 февраля в театре Dolby в Голливуде, передаёт УНН.
Так, в категории “Лучший фильм” номинированы ленты:
— “Форд против Феррари”
— “Ирландец”
— “Джокер”
— “Кролик Джоджо”
— “Маленькие женщины”
— “Брачная история”
— “1917”
— “Однажды... в Голливуде”
— “Паразиты”
В номинацию “Лучший режиссер” попали:
— Мартин Скорсезе ( за фильм “Ирландец”)
— Квентин Тарантино (“Однажды в... Голливуде”)
— Тодд Филлипс (“Джокер”)
— Сэм Мендес (“1917”)
— Пон Чжун Хо (“Паразиты”)
“Лучший актер”:
— Антонио Бандерас (“Боль и слава”)
— Леонардо ДиКаприо (“Однажды... в Голливуде”)
— Адам Драйвер (“Брачная история”)
— Хоакин Феникс (“Джокер”)
— Джонатан Прайс (“Два Папы”)
“Лучшая актриса”:
— Синтия Эриво (“Гарриет”)
— Скарлетт Йоханссон (“Брачные истории”)
— Сирша Ронан (“Маленькие женщины”)
— Шарлиз Терон (“Скандал”)
— Рене Зеллвегер (“Джуди”)
“Лучший фильм на иностранном языке”:
— “Корпус Кристи” (Польша)
— “Мир меда” (Северная Македония)
— “Отверженные” (Франция)
— “Боль и слава” (Испания)
— “Паразиты” (Южная Корея)
Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Беверли-Хиллз объявили победителей 77-й церемонии премии “Золотой глобус”.