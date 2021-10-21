Билл Клинтон впервые рассказал о своем самочувствии после выписки из больницы

Цитата:

"Привет всем, я был так тронут той поддержкой, которую я получил во время моего пребывания в больнице. Большое спасибо. Я также хотел бы поблагодарить врачей и медсестер Медицинского центра Калифорнийского университета в Ирвине за прекрасную помощь, которую они оказывали мне последние семь дней", - сказал Клинтон.

Детали

В своем заявлении бывший президент поблагодарил всех за внимание и поддержку во время его пребывания в больнице. Особую благодарность он выразил врачам, которые помогли ему справиться с болезнью и выздороветь.

Он отметил, что уже чувствует себя хорошо и рад находиться дома и наслаждаться жизнью.

Клинтон также напомнил о важности обращать внимание на свое самочувствие и заботиться о своем здоровье.

"Найдите время, чтобы прислушаться к своему телу и позаботиться о себе. У всех нас есть работа, и каждый из нас должен сыграть важную роль в жизни и в ближайшем будущем. Я, со своей стороны, собираюсь сделать все возможное, чтобы быть рядом, чтобы продолжать делать все возможное в течение долгого времени", - сказал экс-президент США.

Напомним

42-й президент США (1993-2001) Билл Клинтон был госпитализирован в штате Калифорния 15 октября, однако информация об этом стала достоянием гласности лишь спустя несколько дней.

Согласно данным телекомпании CNN, у бывшего руководителя администрации США была инфекция мочевыводящих путей, которая затем попала в кровеносную систему, но была рано выявлена.

17 октября Клинтона выписали из больницы.

I'm glad to be home! pic.twitter.com/ZoYuy54Q6R