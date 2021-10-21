Білл Клінтон вперше розповів про своє самопочуття після виписки з лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. 42-й президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон зробив першу заяву після виписки з лікарні. Його госпіталізували в медичний центр Каліфорнії через інфекції сечовивідних шляхів і зараження крові. Відповідну відеозаяву Клінтон опублікував у своєму Twitter, пише УНН.
Цитата:
"Привіт усім, я був так зворушений тією підтримкою, яку я отримав під час мого перебування в лікарні. Велике дякую. Я також хотів би подякувати лікарям і медсестрам Медичного центру Каліфорнійського університету в Ірвіні за чудову допомогу, яку вони надавали мені останні сім днів", - сказав Клінтон.
Деталі
У своїй заяві колишній президент подякував усім за увагу та підтримку під час його перебування в лікарні. Особливу подяку він висловив лікарям, які допомогли йому впоратися з хворобою і одужати.
Він зазначив, що вже відчуває себе добре і радий перебувати вдома і насолоджуватися життям.
Клінтон також нагадав про важливість звертати увагу на своє самопочуття і піклуватися про своє здоров'я.
"Знайдіть час, щоб прислухатися до свого тіла і подбати про себе. У всіх нас є робота, і кожен з нас повинен зіграти важливу роль у житті і в найближчому майбутньому. Я, зі свого боку, збираюся зробити все можливе, щоб бути поруч, щоб продовжувати робити все можливе протягом довгого часу", - сказав експрезидент США.
Нагадаємо
42-й президент США (1993-2001) Білл Клінтон був госпіталізований у штаті Каліфорнія 15 жовтня, однак інформація про це стала надбанням гласності лише через кілька днів.
Згідно з даними телекомпанії CNN, у колишнього керівника адміністрації США була інфекція сечовивідних шляхів, яка потім потрапила в кровоносну систему, але була рано виявлена.
17 жовтня Клінтона виписали з лікарні.
I'm glad to be home! pic.twitter.com/ZoYuy54Q6R— Bill Clinton (@BillClinton) October 20, 2021