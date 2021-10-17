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Билла Клинтона выписали из больницы

Билла Клинтона выписали из больницы

Киев  •  УНН

 • 35366 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Госпитализированный ранее с инфекцией бывший президент США Билл Клинтон выписан сегодня из больницы. Об этом сообщил его представитель Анхель Уренья, передает УНН.

"Президент Клинтон был сегодня выписан из медицинского центра UC Irvine. Температура и количество лейкоцитов в крови нормализовались, и он вернется в свой дом в Нью-Йорке, где завершит курс антибиотиков", - написал Уренья в Twitter.
Отмечается также, что медики "продолжат следить за его выздоровлением".

42-й президент США (занимал пост в 1993-2001 гг.) был госпитализирован в штате Калифорния 12 октября, однако об этом стало известно лишь 14 октября. У 75-летнего Клинтона возникла инфекция мочевыводящих путей, которая затем попала в кровеносную систему, но была вовремя обнаружена.

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