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Білла Клінтона виписали з лікарні

Білла Клінтона виписали з лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Госпіталізований раніше з інфекцією колишній президент США Білл Клінтон був виписаний сьогодні з лікарні. Про це повідомив його представник Анхель Уренья, передає УНН.

"Президент Клінтон був сьогодні виписаний з медичного центру UC Irvine. Температура і кількість лейкоцитів у крові нормалізувалися, і він повернеться в свій будинок в Нью-Йорку, де завершить курс антибіотиків", - написав Уренья в Twitter.
Відзначається також, що медики "продовжать стежити за його одужанням".

42-й президент США (займав пост в 1993-2001 рр.) був госпіталізований в штаті Каліфорнія 12 жовтня, однак про це стало відомо лише 14 жовтня. У 75-річного Клінтона виникла інфекція сечовивідних шляхів, яка потім потрапила в кровоносну систему, але була вчасно виявлена.

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