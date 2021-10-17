Білла Клінтона виписали з лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Госпіталізований раніше з інфекцією колишній президент США Білл Клінтон був виписаний сьогодні з лікарні. Про це повідомив його представник Анхель Уренья, передає УНН.
"Президент Клінтон був сьогодні виписаний з медичного центру UC Irvine. Температура і кількість лейкоцитів у крові нормалізувалися, і він повернеться в свій будинок в Нью-Йорку, де завершить курс антибіотиків", - написав Уренья в Twitter.
Відзначається також, що медики "продовжать стежити за його одужанням".
42-й президент США (займав пост в 1993-2001 рр.) був госпіталізований в штаті Каліфорнія 12 жовтня, однак про це стало відомо лише 14 жовтня. У 75-річного Клінтона виникла інфекція сечовивідних шляхів, яка потім потрапила в кровоносну систему, але була вчасно виявлена.