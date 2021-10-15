Колишнього президента США Білла Клінтона госпіталізували із зараженням крові
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Колишній президент США Білл Клінтон госпіталізований в штаті Каліфорнія, причиною стало зараження крові. Про це повідомив у четвер телеканал CNN, передає УНН.
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“Це інфекція в крові, яка відома як сепсис (зараження крові)”, — сказав ведучий у прямому ефірі, додавши, що ексглаві американської адміністрації призначено лікування антибіотиками.
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