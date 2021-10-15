Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали с заражением крови
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован в штате Калифорния, причиной стало заражение крови. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN, передает УНН.
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"Это инфекция в крови, которая известна как сепсис (заражение крови)", - сказал ведущий в прямом эфире, добавив, что ексглави американской администрации назначено лечение антибиотиками.
Напомним
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