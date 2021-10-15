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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 108093 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 104893 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 104191 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали с заражением крови

Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали с заражением крови

Киев  •  УНН

 • 54329 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован в штате Калифорния, причиной стало заражение крови. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN, передает УНН.

Цитата

"Это инфекция в крови, которая известна как сепсис (заражение крови)", - сказал ведущий в прямом эфире, добавив, что ексглави американской администрации назначено лечение антибиотиками.

Напомним

В Ноябрь 2020 В избран президент США Джо Байден поскользнулся и вывихнул ногу во время игры с собакой.

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