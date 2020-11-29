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Байден травмувався під час гри з собакою

Байден травмувався під час гри з собакою

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Обраний президент США Джо Байден послизнувся і вивихнув ногу під час гри з собакою, передає Reuters із посиланням на офіс Байдена, передає УНН.

У заяві офісу Байдена кажуть, що інцидент стався в суботу. “З міркувань обережності” 78-річний демократ буде оглянутий лікарем в неділю ввечері, пише агентство.

Кортеж Байдена прибув до ортопеда в місті Ньюарк штату Делавер близько 16 години за місцевим часом (23:00 за часом Києва). Кортеж супроводжували журналісти, однак їм не дозволили залишати мікроавтобус і вони не могли бачити, як Байден заходить в будівлю, вказує Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Atlantic Council: нове призначення в адміністрації Байдена може піти на користь Україні

Вибори президента США пройшли 3 листопада, однак їх офіційні підсумки все ще не названі. Затримка викликана тривалим підрахунком бюлетенів через рекордну явку. Провідні американські ЗМІ називають Джо Байдена обраним главою держави, який набрав понад 270 голосів вибірників.

Трамп спочатку заперечував перемогу Байдена, заявляючи про шахрайство з підрахунком голосів і численні порушення. Він подав позови про перерахунок бюлетенів в суди декількох ключових штатів, від результатів голосування в яких залежать остаточні підсумки виборів.

Однак повторні підрахунки в Неваді, Пенсільванії, Джорджії показали перемогу Байдена. Після цього Трамп пообіцяв подати детальний позов, у якому описуються деталі фальсифікацій на виборах.

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