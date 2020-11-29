Байден травмировался во время игры с собакой

Выборы президента США прошли 3 ноября, однако их официальные итоги все еще не названы. Задержка вызвана длительным подсчетом бюллетеней за рекордную явку. Ведущие американские СМИ называют Джо Байдена избранным главой государства, набрал более 270 голосов выборщиков.
Трамп сначала отрицал победу Байдена, заявляя про мошенничество с подсчетом голосов и многочисленные нарушения. Он подал иски о пересчете бюллетеней в суды нескольких ключевых штатов, от результатов голосования в которых зависят окончательные итоги выборов.
Однако повторные подсчеты в Неваде, Пенсильвании, Джорджии показали победу Байдена. После этого Трамп пообещал подать детальный иск, в котором описываются детали фальсификаций на выборах.