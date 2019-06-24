Билл Гейтс считает главной своей ошибкой, что позволил корпорации Google приобрести Android

“Рынки в мире программного обеспечения, особенно операционных систем, работают по принципу “победитель получает все”, — сказал предприниматель, выступая на встрече с инвесторами. “Поэтому самой большой своей ошибкой я считаю то, что по какой-то причине не добился того, чтобы Microsoft стала тем, чем является Android”, — сказал он. Android — мобильная операционная система, которой оснащены большинство смартфонов, не производимых Apple.

“Microsoft победил бы естественным путем”, — посетовал Гейтс, который с состоянием около 106 млрд долларов считается вторым в списке самых богатых людей планеты, уступая лишь главе крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джеффу Безосу (119 млрд). “На рынке есть место лишь для одной операционной системы не от Apple, и знаете, чего это стоит? 400 млрд долларов, которые просто переместились бы от компании G (Google) компании M (Microsoft)”, — приводит телеканал его слова.

Как сообщал УНН, Билл Гейтс заявил, что введение налога на роботов позволит сохранить рабочие места.