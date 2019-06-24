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Билл Гейтс считает главной своей ошибкой, что позволил корпорации Google приобрести Android

Киев • УНН

 • 27526 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс главной ошибкой в своей карьере считает то, что позволил корпорации Google приобрести и развить Android — операционную систему, конкурирующую на рынке лишь с iOS от компании Apple, устанавливаемой на ее продукцию. Подобная разработка позволила бы его компании “стать победителем”, приводит слова Гейтса телеканал Fox Business, пишет УНН.

Билл Гейтс считает главной своей ошибкой, что позволил корпорации Google приобрести Android

“Рынки в мире программного обеспечения, особенно операционных систем, работают по принципу “победитель получает все”, — сказал предприниматель, выступая на встрече с инвесторами. “Поэтому самой большой своей ошибкой я считаю то, что по какой-то причине не добился того, чтобы Microsoft стала тем, чем является Android”, — сказал он. Android — мобильная операционная система, которой оснащены большинство смартфонов, не производимых Apple.

“Microsoft победил бы естественным путем”, — посетовал Гейтс, который с состоянием около 106 млрд долларов считается вторым в списке самых богатых людей планеты, уступая лишь главе крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джеффу Безосу (119 млрд). “На рынке есть место лишь для одной операционной системы не от Apple, и знаете, чего это стоит? 400 млрд долларов, которые просто переместились бы от компании G (Google) компании M (Microsoft)”, — приводит телеканал его слова.

Как сообщал УНН, Билл Гейтс заявил, что введение налога на роботов позволит сохранить рабочие места.

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