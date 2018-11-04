Білл Гейтс заявив, що введення податку на роботів дозволить зберегти робочі місця

“Завдяки ідеї про те, що роботи допомагають нам виробляти більше товарів і послуг за участі меншої кількості людей, ми стали визначати для себе роботу як не єдине, заради чого ми народилися. Якщо нам потрібно менше працювати, тоді виникає питання — як ми повинні проводити (вільний) час. Звичайно ж, я не кажу, що ми повинні штучно сповільнювати процес автоматизації, адже робототехніка по суті є формою нашої діяльності на даному етапі”, — сказав він.

Проте, за словами Гейтса такий розвиток в кінцевому підсумку не повинен привести до повномасштабного відходу людей з їх робочих місць. “Основна ідея оподаткування полягає в тому, що ви можете брати податки з капіталу або робочої сили, а робот — це капітал. Зараз існує ряд податків на робочу силу, наприклад, прибутковий, проте з часом, оскільки люди захочуть стимулювати робочі місця і їх створення, ми, ймовірно, будемо мати різні відрахування і субсидії, щоб підвищити попит на звичайних співробітників”, — підкреслив мільярдер.

На його думку, в майбутньому повинні зрости збори саме з матеріального капіталу та іншого майна, в тому числі з роботів. Гейтс пояснив, що ніяких заборон на придбання машин і організацію виробництва з їх участю при цьому не буде.

“Якщо ви вирішите купити роботів, замість того, щоб наймати людей, ви зможете це зробити. Однак система оподаткування буде влаштована таким чином, що ви в будь-якому випадку захочете розглянути можливість найму людей. Зараз система фактично штовхає нас в протилежному напрямку”, — сказав засновник Microsoft.

Як повідомляв УНН, Facebook побудує два будинки по сусідству зі штаб-квартирою Microsoft.