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Билл Гейтс заявил, что введение налога на роботов позволит сохранить рабочие места

Билл Гейтс заявил, что введение налога на роботов позволит сохранить рабочие места

Киев  •  УНН

 • 11326 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Миллиардер, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что в будущем налоговая система изменится, и в отношении роботов будут введены специальные сборы, чтобы позволить людям сохранять рабочие места. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью японской газете Nikkei, сообщает УНН.

“Благодаря идее о том, что роботы помогают нам производить больше товаров и услуг с участием меньшего количества людей, мы стали определять для себя работу как не единственное, ради чего мы родились. Если нам нужно меньше работать, тогда возникает вопрос — как мы должны проводить (освободившееся) время. Конечно же, я не говорю, что мы должны искусственно замедлять процесс автоматизации, ведь робототехника по сути является формой нашей деятельности на данном этапе”, — сказал он.

Тем не менее, по словам Гейтса такое развитие в конечном итоге не должно привести к полномасштабному уходу людей с их рабочих мест. “Основная идея налогообложения заключается в том, что вы можете брать налоги с капитала или рабочей силы, а робот — это капитал. Сейчас существует ряд налогов на рабочую силу, к примеру, подоходный, однако со временем, поскольку люди захотят стимулировать рабочие места и их создание, мы, вероятно, будем иметь различные вычеты и субсидии, чтобы повысить спрос на обычных сотрудников”, — подчеркнул миллиардер.

По его мнению, в будущем должны возрасти сборы именно с материального капитала и другого имущества, в том числе с роботов. Гейтс пояснил, что никаких запретов на покупку машин и организацию производства с их участием при этом не будет.

“Если вы решите закупить роботов, вместо того, чтобы нанимать людей, вы сможете это сделать. Однако система налогообложения будет устроена таким образом, что вы в любом случае захотите рассмотреть возможность найма людей. Сейчас система фактически толкает нас в противоположном направлении”, — сказал основатель Microsoft.

Как сообщал УНН, Facebook построит два дома по соседству со штаб-квартирой Microsoft.

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