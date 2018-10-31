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ЗМІ: Facebook побудує два будинки по сусідству зі штаб-квартирою Microsoft

ЗМІ: Facebook побудує два будинки по сусідству зі штаб-квартирою Microsoft

Київ • УНН

 • 14356 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Компанія Facebook Inc. планує побудувати для своїх потреб дві будівлі в місті Редмонд (штат Вашингтон), де розташована штаб-квартира корпорації Microsoft. Про це повідомляє УНН із посиланням на бізнес-журнал Puget Sound.

За його даними, Facebook поставила владу Редмонда до відома про намір побудувати у цьому місті дві шестиповерхових будівлі. Вони призначаються для лабораторій, офісів, конференц-залів і столових. Компанія хоче знести будинки, щоб звільнити ділянку землі під проект під назвою Building X. Знесення намічені на травень 2019 року.

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Facebook поки не оформила офіційну заявку на дозвіл здійснити будівництво. Як нагадує журнал, кількість співробітників компанії зросла з близько 20,7 тис. у червні минулого року до понад 30 тисяч на сьогодні. Вони розміщені головним чином у технологічному парку Менло-Парк (штат Каліфорнія), а також в одному з хмарочосів Сан-Франциско.

Слід зазначити, що восени 2007 року глава відділу продажів Google Тім Армстронг переконав керівництво компанії укласти угоду з Facebook. Відповідно до неї, пошуковик займався б обслуговуванням міжнародної реклами на Facebook.

“Керівництво схвалило б переговори про покупку Facebook у разі потреби”, — пише у своїй книзі “Ефект Facebook” журналіст Девід Кіркпатрік. Google так і не уклала угоду. Пропозиція про інвестування соцмережі з оцінкою в 15 млрд доларів США кардинально змінила б формат компанії Марка Цукерберга.

З метою уберегти Facebook від Google, в 2007 році виконавчий директор Microsoft Стів Балмер запропонував купити компанію. Стів знав, що Марк нікому не передасть керівництво Facebook, тому запропонував угоду, аналогічну придбання Hoffman-LaRoche компанії Genentech.

Як пояснює Кіркпатрік, “Microsoft мав придбати невелику частку акцій Фейсбуку за 15 млрд доларів”. Потім Microsoft міг кожні шість місяців викуповувати ще по 5% від Facebook. На остаточне придбання компанії пішло б від п’яти до семи років".

Придбання так і не відбулося, але Microsoft все-таки купив 1,6% Facebook приблизно за 250 млн 24 жовтня 2007 року. Угода передбачала, що при оцінці компанії у 15 млрд доларів Facebook зобов’язаний сповістити Microsoft про можливу згоду на продаж соцмережі Google.

Як раніше інформував УНН, Facebook — одна з провідних соцмереж у світі. Вона була заснована 4 лютого 2004 року Марком Цукербергом і трьома його однокурсниками у період їх навчання в Гарвардському університеті. В даний час 34-річний Цукерберг володіє соцмережею однойменної компанії. Кількість активних користувачів соцмережі по всьому світу досягла 2 млрд людей.

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