СМИ: Facebook построит два дома по соседству со штаб-квартирой Microsoft

Согласно его данным, Facebook поставила власть Редмонда в известность о намерении построить в этом городе два шестиэтажных здания. Они предназначены для лабораторий, офисов, конференц-залов и столовых. Компания хочет снести дома, чтобы освободить участок земли под проект под названием Building X. Снос намечены на май 2019 года.

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Facebook пока не оформила официальную заявку на разрешение осуществить строительство. Как напоминает журнал, количество сотрудников компании выросло с около 20,7 тысяч в июне прошлого года до более 30 тысяч на сегодня. Они размещены главным образом в технологическом парке Менло-Парк (штат Калифорния), а также в одном из небоскребов Сан-Франциско.

Следует отметить, что осенью 2007 года глава отдела продаж Google Тим Армстронг убедил руководство компании заключить соглашение с Facebook. Согласно ему, поисковик занимался бы обслуживанием международной рекламы на Facebook.

“Руководство одобрило бы переговоры о покупке Facebook в случае необходимости”, — пишет в своей книге “Эффект Facebook” журналист Дэвид Киркпатрик. Google так и не заключила соглашение. Предложение об инвестировании соцсети с оценкой в ​​15 млрд долларов США кардинально изменила формат компании Марка Цукерберга.

С целью уберечь Facebook от Google, в 2007 году исполнительный директор Microsoft Стив Балмер предложил купить компанию. Стив знал, что Марк никому не передаст руководство Facebook, поэтому предложил сделку, аналогичную приобретению Hoffman-LaRoche компании Genentech.

Как объясняет Киркпатрик, “Microsoft должен был приобрести небольшую долю акций Фейсбука за 15 млрд долларов”. Затем Microsoft мог каждые шесть месяцев выкупать ещё по 5% от Facebook. На окончательное приобретение компании ушло бы от пяти до семи лет".

Приобретение так и не произошло, но Microsoft все-таки купил 1,6% Facebook примерно за 250 млн 24 октября 2007. Соглашение предусматривало, что при оценке компании в 15 млрд долларов Facebook обязан известить Microsoft о возможной согласии на продажу соцсети Google.

Как ранее информировал УНН, Facebook — одна из ведущих соцсетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его однокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. В настоящее время 34-летний Цукерберг является владельцем соцсети одноименной компании. Количество активных пользователей соцсети по всему миру достигла 2 млрд человек.