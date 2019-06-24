Білл Гейтс вважає головною своєю помилкою, що дозволив корпорації Google придбати Android
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс головною помилкою в своїй кар’єрі вважає те, що дозволив корпорації Google придбати і розвинути Android — операційну систему, конкуруючу на ринку лише з iOS від компанії Apple, яка встановлюється на її продукцію. Подібна розробка дозволила б його компанії “стати переможцем”, наводить слова Гейтса телеканал Fox Business, пише УНН.
“Ринки в світі програмного забезпечення, особливо операційних систем, працюють за принципом “переможець отримує все”, — сказав підприємець, виступаючи на зустрічі з інвесторами. “Тому найбільшою своєю помилкою я вважаю те, що з якоїсь причини не домігся того, щоб Microsoft стала тим, чим є Android”, — сказав він. Android — мобільна операційна система, якою оснащені більшість смартфонів, які не виробляються Apple.
“Microsoft переміг би природним шляхом”, — поскаржився Гейтс, який зі статком близько 106 млрд доларів вважається другим в списку найбагатших людей планети, поступаючись лише главі найбільшого онлайн-ритейлера Amazon Джеффу Безосу (119 млрд). “На ринку є місце лише для однієї операційної системи не від Apple, і знаєте, чого це коштує? 400 млрд доларів, які просто перемістилися б від компанії G (Google) компанії M (Microsoft)”, — наводить телеканал його слова.
Як повідомляв УНН, Білл Гейтс заявив, що введення податку на роботів дозволить зберегти робочі місця.