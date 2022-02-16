Белый дом заявляет, что "окно" для российского вторжения остается открытым
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Белый дом заявляет, что "окно" для потенциального нападения России на Украину остается открытым, и предупредил, что сфабрикованным поводом для вторжения могут стать сообщения о массовых захоронениях на Донбассе, как в среду, информирует УНН со ссылкой на CNN.
Цитата
"Мы подошли к тому моменту, когда, по нашему мнению, атака может начаться в любой момент", - заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Детали
Она сказала, что США не принимают российских заявлений о деэскалации за "чистую монету".
"Есть то, что Россия говорит и что Россия делает, - сказала Псаки. - Русские войска по-прежнему угрожающе сосредоточены на границе".
На вопрос, как будет выглядеть "значительная деэскалация", Псаки не сообщила подробностей.
"Мы узнаем об этом, когда увидим", — заявила она, отметив, что США добиваются "сокращение войск на границе с Украиной, что поддается проверке".
По словам Псаки "двери для дипломатии по-прежнему открыты", хотя и добавила, что ответы России на опасения США в "области безопасности" еще не поступили в Вашингтон.
Она повторила предупреждение Белого дома о событиях "ложного флага", призванные создать повод для вторжения, и сказала, что "все должны держать ухо востро" относительно фальшивых видео или сообщений, которые появляются в российских СМИ.
Отвечая на вопрос о кибератаке на Украину, в результате которой было отключено некоторые правительственные веб-сайты, Псаки сказала, что она не имеет подробностей о том, кто несет ответственность. Она сообщила, что определить нападающих будет сложно, потому что злоумышленники пытаются "скрыть свои следы" в киберпространстве.