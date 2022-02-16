Білий дім заявляє, що "вікно" для російського вторгнення залишається відкритим

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Білий дім заявляє, що "вікно" для потенційного нападу Росії на Україну залишається відкритим, і попередив, що сфабрикованим приводом для вторгнення можуть стати повідомлення про масові поховання на Донбасі, як у середу, інформує УНН з посиланням на CNN.