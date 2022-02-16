Білий дім заявляє, що "вікно" для російського вторгнення залишається відкритим

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 34327 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 59364 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 73763 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 102148 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 111041 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 103611 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 125857 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166050 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178148 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215182 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 90589 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 164549 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 224267 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 50848 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 28273 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 224267 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 164549 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 283655 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 403864 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 656729 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 28273 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 95645 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 133459 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 158510 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 179066 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Білий дім заявляє, що "вікно" для російського вторгнення залишається відкритим

Білий дім заявляє, що "вікно" для російського вторгнення залишається відкритим

Київ • УНН

 • 19862 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Білий дім заявляє, що "вікно" для потенційного нападу Росії на Україну залишається відкритим, і попередив, що сфабрикованим приводом для вторгнення можуть стати повідомлення про масові поховання на Донбасі, як у середу, інформує УНН з посиланням на CNN.

Цитата

"Ми підійшли до того моменту, коли, на нашу думку, атака може початися будь-якої миті", - заявила на брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Деталі

Вона сказала, що США не приймають російських заяв про деескалацію за "чисту монету".

"Є те, що Росія говорить і що Росія робить, - сказала Псакі. - Російські війська, як і раніше, загрозливо зосереджені на кордоні".

На запитання, як виглядатиме "значна деескалація", Псакі не повідомила подробиць.

"Ми дізнаємося про це, коли побачимо", — заявила вона, зазначивши, що США домагаються "скорочення військ на кордоні з Україною, що піддається перевірці".

За словами Псакі, "двері для дипломатії, як і раніше, відчинені", хоча і додала, що відповіді Росії на побоювання США в "галузі безпеки" ще не надійшли до Вашингтона.

Вона повторила попередження Білого дому про події "хибного прапора", покликані створити привід для вторгнення, і сказала, що "усі мають тримати вухо гостро" щодо фальшивих відео чи повідомлень, які з'являються у російських ЗМІ.

Відповідаючи на запитання про кібератаку в Україні, внаслідок якої було відключено деякі урядові веб-сайти, Псакі сказала, що вона не має подробиць про те, хто несе відповідальність. Вона повідомила, що визначити нарадників буде складно, бо зловмисники намагаються "приховати свої сліди" у кіберпросторі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33