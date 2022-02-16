Білий дім заявляє, що "вікно" для російського вторгнення залишається відкритим
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Білий дім заявляє, що "вікно" для потенційного нападу Росії на Україну залишається відкритим, і попередив, що сфабрикованим приводом для вторгнення можуть стати повідомлення про масові поховання на Донбасі, як у середу, інформує УНН з посиланням на CNN.
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"Ми підійшли до того моменту, коли, на нашу думку, атака може початися будь-якої миті", - заявила на брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі.
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Вона сказала, що США не приймають російських заяв про деескалацію за "чисту монету".
"Є те, що Росія говорить і що Росія робить, - сказала Псакі. - Російські війська, як і раніше, загрозливо зосереджені на кордоні".
На запитання, як виглядатиме "значна деескалація", Псакі не повідомила подробиць.
"Ми дізнаємося про це, коли побачимо", — заявила вона, зазначивши, що США домагаються "скорочення військ на кордоні з Україною, що піддається перевірці".
За словами Псакі, "двері для дипломатії, як і раніше, відчинені", хоча і додала, що відповіді Росії на побоювання США в "галузі безпеки" ще не надійшли до Вашингтона.
Вона повторила попередження Білого дому про події "хибного прапора", покликані створити привід для вторгнення, і сказала, що "усі мають тримати вухо гостро" щодо фальшивих відео чи повідомлень, які з'являються у російських ЗМІ.
Відповідаючи на запитання про кібератаку в Україні, внаслідок якої було відключено деякі урядові веб-сайти, Псакі сказала, що вона не має подробиць про те, хто несе відповідальність. Вона повідомила, що визначити нарадників буде складно, бо зловмисники намагаються "приховати свої сліди" у кіберпросторі.