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Белый дом отрицает информацию о решении Трампа уволить Макмастера

Белый дом отрицает информацию о решении Трампа уволить Макмастера

Киев  •  УНН

 • 15245 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп решил заменить своего советника по вопросам национальной безопасности Герберта Макмастера, но этот шаг, как ожидается, не будет сделан мгновенно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Ориентируясь на данные пяти человек, знакомых с ситуацией, издание сообщает, что Трамп рассматривает несколько возможных замен, включая бывшего посла США в Организации Объединенных Наций Джона Болтона и Кита Келлога, начальника штаба Совета национальной безопасности.

Недавно Трамп сообщил главе аппарата Белого дома Джону Келли, что хотел бы заменить Макмастера.

По данным источников известно, что Макмастер не будет уволен немедленно. Трамп готов потратить время, чтобы избежать унижения генерала и тщательно выбрать сильную замену.

Однако, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на своем Twitter-аккаунте опровергла данную информацию, написав, что у президента и его советника по нацбезопасности хорошие рабочие отношения и кадровые изменения не планируются.

Как сообщал УНН, глава Пентагона назвал отставку Тиллерсона “вашингтонской историей”.

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