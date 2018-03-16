Білий дім заперечує інформацію про рішення Трампа звільнити Макмастера

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп вирішив замінити свого радника з питань національної безпеки Герберта Макмастера, але цей крок, як очікується, не буде зроблений миттєво. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.

Орієнтуючись на дані п’яти осіб, ознайомлених з ситуацією, видання повідомляє, що Трамп розглядає кілька можливих замін, включаючи колишнього посла США в Організації Об’єднаних Націй Джона Болтона і Кіта Келлога, начальника штабу Ради національної безпеки.

Нещодавно Трамп повідомив главі апарату Білого дому Джону Келлі, що хотів би замінити Макмастера.

За даними джерел відомо, що Макмастера не буде звільнено негайно. Трамп готовий витратити час, щоб уникнути приниження генерала і ретельно вибрати сильну заміну.

Проте, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс на власному Twitter-акаунті заперечила дану інформацію, написавши, що у президента і його радника з нацбезпеки хороші робочі відносини і кадрові зміни не плануються.

Як повідомляв УНН, голова Пентагону назвав відставку Тіллерсона “вашингтонською історією”.

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