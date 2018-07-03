Белый дом: санкции против РФ останутся в силе, пока Крым снова не станет украинским

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 69462 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 109032 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 130163 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 137266 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 173227 просмотра

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7 марта, 17:42 • 154509 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141952 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118371 просмотра

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа не пойдет на отмену санкций, введенных в отношении России за аннексию Крыма РФ, пока полуостров снова не станет украинским. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает УНН.

“Мы не признаем попытку России аннексировать Крым. Наши санкции против России за Крым будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине”, — отметила она. По словам Сандерс, США и Россия “по данному вопросу согласились не соглашаться” друг с другом.

В минувшую пятницу Трамп сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в Хельсинки 16 июля, намерен затронуть тему полуострова. Комментируя эти слова главы администрации США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам в понедельник, что для Москвы вопроса признания Крыма российской территорией в повестке обсуждений на международной арене быть не может.

Как сообщал УНН, по информации СМИ ЕС официально продолжит экономические санкции против России в четверг.

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