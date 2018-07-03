Білий дім: санкції проти РФ залишаться в силі, поки Крим знову не стане українським

“Ми не визнаємо спробу Росії анексувати Крим. Наші санкції проти Росії за Крим залишатимуться в силі до тих пір, поки Росія не поверне півострів Україні”, — зазначила вона. За словами Сандерс, США і Росія “з даного питання погодилися не погоджуватися” один з одним.

У минулу п’ятницю Трамп повідомив, що на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка пройде в Гельсінкі 16 липня, має намір торкнутися теми півострова. Коментуючи ці слова глави адміністрації США, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав журналістам у понеділок, що для Москви питання визнання Криму російською територією в порядку обговорень на міжнародній арені бути не може.

Як повідомляв УНН, за інформацією ЗМІ ЄС офіційно продовжить економічні санкції проти Росії у четвер.