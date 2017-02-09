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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Белый дом опубликовал полный список номинантов Д.Трамп на ключевые должности

Киев • УНН

 • 11570 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Белый дом сообщил о завершении процесса формирования кабинета президента США Дональда Трампа, и опубликовал имена 24 человек, которые займут в нем ключевые должности, передает УНН со посиланнням на Reuters .

Белый дом опубликовал полный список номинантов Д.Трамп на ключевые должности

Согласно списку кабинет Д.Трамп будет состоять из:

Вице-президент - Майкл Пенс;

Госсекретарь - Рекс Тиллерсон;

Министр финансов - Стивен Мнучин;

Глава Пентагона - Джеймс Маттис;

Министр юстиции, генеральный прокурор - Джефф Сешнс;

Министр внутренних дел - Райан Зинке;

Министр сельского хозяйства - Сонни Пердью;

Министр торговли - Уилбур Росс;

Министр труда - Эндрю Паздер;

Министр здравоохранения и социальных служб - Томас Прайс;

Министр жилищного строительства и городского развития - Бенджамин Карсон;

Министр транспорта - Элен Прат;

Министр энергетики - Ричард Перри;

Министр образования - Бетси Девос;

Министр по делам ветеранов - Дэвид Шалкин;

Министр национальной безопасности - Джон Келли;

Начальник аппарата сотрудников Белого дома - Райнс Прибес;

Представитель США на торговых переговорах - Роберт Лайтхайзер;

Директор национальной разведки - Дэниел Коутс;

Постоянный представитель США при ООН - Никки Хейли;

Директор Административно-бюджетного управления Белого дома - Мик Малвейны;

Директор ЦРУ - Майк Помпео;

Глава Федерального агентства по охране окружающей среды - Скотт Прюит;

Руководитель Управления по делам малого и среднего бизнеса - Линда Макмеон.

Как известно, перечень номинантов Д.Трампа уже прошли процедуру утверждения в должностях.

Украинские Национальные Новости

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