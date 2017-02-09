Белый дом опубликовал полный список номинантов Д.Трамп на ключевые должности
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Белый дом сообщил о завершении процесса формирования кабинета президента США Дональда Трампа, и опубликовал имена 24 человек, которые займут в нем ключевые должности, передает УНН со посиланнням на Reuters .
Согласно списку кабинет Д.Трамп будет состоять из:
Вице-президент - Майкл Пенс;
Госсекретарь - Рекс Тиллерсон;
Министр финансов - Стивен Мнучин;
Глава Пентагона - Джеймс Маттис;
Министр юстиции, генеральный прокурор - Джефф Сешнс;
Министр внутренних дел - Райан Зинке;
Министр сельского хозяйства - Сонни Пердью;
Министр торговли - Уилбур Росс;
Министр труда - Эндрю Паздер;
Министр здравоохранения и социальных служб - Томас Прайс;
Министр жилищного строительства и городского развития - Бенджамин Карсон;
Министр транспорта - Элен Прат;
Министр энергетики - Ричард Перри;
Министр образования - Бетси Девос;
Министр по делам ветеранов - Дэвид Шалкин;
Министр национальной безопасности - Джон Келли;
Начальник аппарата сотрудников Белого дома - Райнс Прибес;
Представитель США на торговых переговорах - Роберт Лайтхайзер;
Директор национальной разведки - Дэниел Коутс;
Постоянный представитель США при ООН - Никки Хейли;
Директор Административно-бюджетного управления Белого дома - Мик Малвейны;
Директор ЦРУ - Майк Помпео;
Глава Федерального агентства по охране окружающей среды - Скотт Прюит;
Руководитель Управления по делам малого и среднего бизнеса - Линда Макмеон.
Как известно, перечень номинантов Д.Трампа уже прошли процедуру утверждения в должностях.