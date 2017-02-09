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Білий дім опублікував повний список номінантів Д.Трампа на ключові посади

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Білий дім повідомив про завершення процесу формування кабінету президента США Дональда Трампа, і опублікував імена 24 осіб, які займуть в ньому ключові посади, передає УНН з посиланнням на Reuters.

Білий дім опублікував повний список номінантів Д.Трампа на ключові посади

Згідно зі списком кабінет Д.Трампа складатиметься з:

Віце-президент — Майкл Пенс;

Держсекретар — Рекс Тіллерсон;

Міністр фінансів — Стівен Мнучин;

Глава Пентагону — Джеймс Меттіс;

Міністр юстиції, генеральний прокурор — Джефф Сешнс;

Міністр внутрішніх справ — Раян Зіньці;

Міністр сільського господарства — Сонні Пердью;

Міністр торгівлі — Уілбур Росс;

Міністр праці — Ендрю Паздер;

Міністр охорони здоров’я і соціальних служб — Томас Прайс;

Міністр житлового будівництва і міського розвитку — Бенджамін Карсон;

Міністр транспорту — Елен Прат;

Міністр енергетики — Річард Перрі;

Міністр освіти — Бетсі Девос;

Міністр у справах ветеранів — Девід Шалкин;

Міністр національної безпеки — Джон Келлі;

Начальник апарату співробітників Білого дому — Райнс Прибес;

Представник США на торговельних переговорах — Роберт Лайтхайзер;

Директор національної розвідки — Деніел Коутс;

Постійний представник США при ООН — Ніккі Хейлі;

Директор Адміністративно-бюджетного управління Білого дому — Мік Малвейни;

Директор ЦРУ — Майк Помпео;

Глава Федерального агентства по охороні навколишнього середовища — Скотт Прюіт;

Керівник Управління у справах малого та середнього бізнесу — Лінда Макмеон.

Як відомо, перелік номінантів Д.Трампа вже пройшли процедуру затвердження на посадах.

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