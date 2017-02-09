Білий дім опублікував повний список номінантів Д.Трампа на ключові посади
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Білий дім повідомив про завершення процесу формування кабінету президента США Дональда Трампа, і опублікував імена 24 осіб, які займуть в ньому ключові посади, передає УНН з посиланнням на Reuters.
Згідно зі списком кабінет Д.Трампа складатиметься з:
Віце-президент — Майкл Пенс;
Держсекретар — Рекс Тіллерсон;
Міністр фінансів — Стівен Мнучин;
Глава Пентагону — Джеймс Меттіс;
Міністр юстиції, генеральний прокурор — Джефф Сешнс;
Міністр внутрішніх справ — Раян Зіньці;
Міністр сільського господарства — Сонні Пердью;
Міністр торгівлі — Уілбур Росс;
Міністр праці — Ендрю Паздер;
Міністр охорони здоров’я і соціальних служб — Томас Прайс;
Міністр житлового будівництва і міського розвитку — Бенджамін Карсон;
Міністр транспорту — Елен Прат;
Міністр енергетики — Річард Перрі;
Міністр освіти — Бетсі Девос;
Міністр у справах ветеранів — Девід Шалкин;
Міністр національної безпеки — Джон Келлі;
Начальник апарату співробітників Білого дому — Райнс Прибес;
Представник США на торговельних переговорах — Роберт Лайтхайзер;
Директор національної розвідки — Деніел Коутс;
Постійний представник США при ООН — Ніккі Хейлі;
Директор Адміністративно-бюджетного управління Білого дому — Мік Малвейни;
Директор ЦРУ — Майк Помпео;
Глава Федерального агентства по охороні навколишнього середовища — Скотт Прюіт;
Керівник Управління у справах малого та середнього бізнесу — Лінда Макмеон.
Як відомо, перелік номінантів Д.Трампа вже пройшли процедуру затвердження на посадах.