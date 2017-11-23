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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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"Белый Барс" уступил "Донбассу" во встрече лидеров УХЛ

"Белый Барс" уступил "Донбассу" во встрече лидеров УХЛ

Киев  •  УНН

 • 15617 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Второй игровой день 19-го тура Украинской хоккейной лиги открывал матч лидеров - "Белый Барс" на домашней арене принимал игроков "Донбасса". Об этом сообщает пресс-служба турнира, передает УНН.

Старт поединка вышел крайне интенсивным, однако бросков по воротам Александра Качулы и Богдана Дьяченко было совсем немного - счет удалось открыть только после того, как дончане получили право второй раз поиграть в неравных составах. Перепасовка первого звена "Донбасса" вывела на ударную позицию Владислава Лугового, и форвард точным броском "распечатал" ворота Качулы. А через 10 минут все тот же Луговой наказал хозяев за неосторожную игру на своей половине, оформив дубль еще в первом периоде - 0: 2.

Второй период дончане начали спокойнее, впрочем, ближе к середине периода целый каскад сейвов пришлось осуществлять вратарю "барсов". Кипер хозяев с этой работой долгое время справлялся, но Филиппу Матвиенко все-таки удалось забросил первую шайбу в сезоне.

Заключительные 20 минут матча начались с атак белоцерковчан, одна из которых привела даже к буллитов, который не смог реализовать Дмитрий Даниленко. А сразу после этого шайбу забросил Илья Коренчук, сняв вопрос о победителе в матче (0: 4). Через четыре минуты Даниленко все-таки смог пробить Дьяченко, вслед Руслан Ромащенко сократил разрыв в счете до двух шайб, однако на результат матча этот гол уже повлиять не мог - в концовке Александр Костиков поразил уже пустые ворота "барсов", зафиксировав победу "Донбасса" со счетом 5: 2.

"Во втором периоде мы не реализовали много хороших моментов. Затем была некоторая самоуверенность, ненужные удаления, которые привели к двум пропущенным шайбам. Пришлось мужественно выстоять. Ребята молодцы, с победой их. А" Белому Барсу "спасибо за игру", - высказался тренер победителей Сергей Витер.

В турнирной таблице белоцерковцы позволили подобраться к себе "Кременчуге" - 41 и 37 очков соответственно, также у кременчужан матч в запасе. Лучше этих команд только "Донбасс" с 57 баллами (ни одной потери очков).

Стоит отметить, что ранее в матчах 19-го тура "Кременчуг" обыграл МХК "Динамо" 4: 0, а "Галицкие Львы" оказались сильнее "Волков" 3: 1.

Напоследок добавим, что следующий поединок УХЛ состоится 24 октября - "Кременчуг" в Броварах будет принимать "Донбасс".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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