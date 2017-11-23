"Білий Барс" поступився "Донбасу" у зустрічі лідерів УХЛ

Старт поєдинку вийшов украй інтенсивним, проте кидків по воротах Олександра Качули і Богдана Дьяченка було зовсім небагато - рахунок вдалося відкрити тільки після того, як донеччани отримали право вдруге пограти в нерівних складах. Перепасовка першої ланки "Донбасу" вивела на ударну позицію Владислава Лугового, і форвард точним кидком "розпечатав" ворота Качули. А через 10 хвилин все той же Луговий покарав господарів за необережну гру на своїй половині, оформивши дубль ще в першому періоді – 0:2.

Другий період донеччани почали спокійніше, втім, ближче до середини періоду цілий каскад сейвів довелося здійснювати воротарю "барсів". Кіпер господарів із цією роботою довгий час справлявся, але Філіпу Матвієнко все-таки вдалося закинув першу шайбу в сезоні.

Заключні 20 хвилин матчу почалися з атак білоцерківців, одна з яких призвела навіть до булітів, який не зміг реалізувати Дмитро Даниленко. А відразу після цього шайбу закинув Ілля Коренчук, знявши питання про переможця в матчі (0:4). Через чотири хвилини Даниленко все-таки зміг пробити Дьяченка, слідом Руслан Ромащенко скоротив розрив в рахунку до двох шайб, проте на результат матчу цей гол вже вплинути не міг - в кінцівці Олександр Костиков вразив уже порожні ворота "барсів", зафіксувавши перемогу "Донбасу"з рахунком 5:2.

"У другому періоді ми не реалізували багато хороших моментів. Потім була деяка самовпевненість, непотрібні видалення, що призвели до двох пропущених шайб. Довелося мужньо вистояти. Хлопці молодці, з перемогою їх. А "Білому Барсу" спасибі за гру", - висказався тренер переможців Сергій Вітер.

В турнірній таблиці білоцерківці дозволили підібратися до себе "Кременчуку" – 41 і 37 очок відповідно, також у кременчужан матч в запасі. Краще цих команд тільки "Донбас" із 57 балами (жодної втрати очок).

Варто зазначити, що раніше в матчах 19-го туру "Кременчук" обіграв МХК "Динамо" 4:0, а "Галицькі Леви" виявилися сильнішими за "Вовків" 3:1.

Наостанок додамо, що наступний поєдинок УХЛ відбудеться 24 жовтня – "Кременчук" в Броварах буде приймати "Донбас".