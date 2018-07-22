Bild: Германия примет 50 активистов "Белых касок" из Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Германия разместит на своей территории 50 членов сирийской НПО “Белые каски”, которые ранее были эвакуированы из САР. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас со своей стороны подтвердил готовность принять активистов, но не уточнил их число. “Тот факт, что многие из этих мужественных активистов нашли защиту и убежище, а некоторые при этом — в Германии, является проявлением человечности”, — отметил он.
Ранее в воскресенье официальный представитель израильского МИД Эммануэль Нахшон сообщил, что Израиль эвакуировал из Сирии по запросу США, Канады и ряда европейских стран активистов “Белых касок” с семьями. Израильское армейское радио “Галей ЦАХАЛ” сообщило, что в ходе операции 800 человек были перевезены на территорию Иордании из южных районов Сирии, где в настоящий момент сирийские войска завершают операцию против вооруженных группировок.
Как сообщал УНН, около 1 млн беженцев из провинций Сирии и других стран временно обосновались в Латакии.