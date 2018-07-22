Bild: Німеччина прийме 50 активістів "Білих касок" з Сирії

Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас зі свого боку підтвердив готовність прийняти активістів, але не уточнив їх число. “Той факт, що багато хто з цих мужніх активістів знайшли захист і притулок, а деякі при цьому — в Німеччині, є проявом людяності”, — зазначив він.

Раніше в неділю офіційний представник ізраїльського МЗС Еммануель Нахшона повідомив, що Ізраїль евакуював з Сирії за запитом США, Канади і низки європейських країн активістів “Білих касок” з сім’ями. Ізраїльське армійське радіо “Галей ЦАХАЛ” повідомило, що в ході операції 800 чоловік були перевезені на територію Йорданії з південних районів Сирії, де в даний момент сирійські війська завершують операцію проти озброєних угруповань.

Як повідомляв УНН, близько 1 млн біженців з провінцій Сирії та інших країн тимчасово влаштувалися в Латакії.