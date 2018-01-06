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Биатлонистка Журавок попала в пятерку лучших спринта на этапе Кубка IBU

Киев • УНН

 • 10448 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. В словацком городе Осрбли возобновились соревнования в Кубке IBU. В рамках четвертого этапа состоялся женский спринт, информирует УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Биатлонистка Журавок попала в пятерку лучших спринта на этапе Кубка IBU

В первой женской гонке в украинских болельщиков было два повода для радости. Первый подарила Юлия Журавок. Пройдя чисто два огневых рубежа, Журавок на финише показала "цветочный" пятый результат +38,5 с отставание от лидера и в общем зачете Кубка IBU поднялась на третью позицию.

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Второй повод для оптимизма дала Яна Бондарь, и даже не столько 13-м результатом, сколько одним огневым рубежом - стойка в ее исполнении заняла всего 24 секунды и при этом завершилась только с одним штрафным кругом. Еще быстрее (и без штрафа) второй рубеж прошла Мария Панфилова. Но после одного промаха при стрельбе лежа, скорости Панфиловой хватило лишь для того, чтобы попасть в зачетную зону с 33-м результатом.

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Еще две украинки, Мария Кручова и Ольга Абрамова, в этом спринте остались без кубковых очков, финишировав 52-й и 58-й соответственно.

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Стоит отметить, что победу в гонке одержала лидер Кубка IBU Ульяна Кайшева, которая отпраздновала уже четвертый успех в этом сезоне. Второй финишировала француженка Хлое Шевалье, а третье место на подиуме вырвала норвежка Кайя-Вьоен Николайс, за счет финишного рывка на полсекунды опередив немку Каролин Хорхлер.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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