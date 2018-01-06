Біатлоністка Журавок потрапила до п'ятірки кращих спринту на етапі Кубку IBU
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У словацькому місті Осрблі поновилися змагання в Кубку IBU. В рамках четвертого етапу відбувся жіночий спринт, інформує УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
У першій жіночій гонці в українських уболівальників було два приводи для радості. Перший подарувала Юлія Журавок. Пройшовши чисто два вогневі рубежі, Журавок на фініші показала "квітковий" п'ятий результат +38,5 с відставання від лідера і в загальному заліку Кубка IBU піднялася на третю позицію.
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Другий привід для оптимізму дала Яна Бондар, і навіть не стільки 13-м результатом, скільки одним вогневим рубежем - стійка в її виконанні зайняла всього 24 секунди і при цьому завершилася лише з одним штрафним колом. Ще швидше (і без штрафу) другий рубіж пройшла Марія Панфілова. Але після одного промаху при стрільбі лежачи швидкості Панфіловій вистачило лише для того, щоб потрапити в залікову зону з 33-м результатом.
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Ще дві українки, Марія Кручова і Ольга Абрамова, в цьому спринті залишилися без кубкових очок, фінішувавши 52-й і 58-й відповідно.
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Варто відзначити, що перемогу в гонці здобула лідер Кубка IBU Уляна Кайшева, яка відсвяткувала вже четвертий успіх в цьому сезоні. Другою фінішувала француженка Хлое Шевальє, а третє місце на подіумі вирвала норвежка Кайя-Вьоєн Ніколайс, за рахунок фінішного ривка на півсекунди випередив німкеню Каролін Хорхлер.