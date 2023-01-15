Беспилотник Bayraktar Kizilelma сможет нести бомбы, как истребители F-16

Детали

Ссылаясь на продолжающиеся кризисы по всему миру, президент Турции заявил, что его страна не только пережила тревожные времена, но и движется вперед, стремясь увеличить дальность действия своих отечественных ракет с 565 до 1000 километров.

Во время визита в юго-западную провинцию Мугла Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что с тех пор, как он занял должность в начале 2000-х годов, производство отечественной оборонной промышленности в национальном арсенале выросло с 20% до 80%.

«Национальные вопросы выше политики и должны оставаться таковыми. Если мы добились успеха в Средиземном, Эгейском и Черном морях, мы должны защищать это вместе, без исключения», — сказал он.

Сказав, что Турция теперь производит свои собственные беспилотные летательные аппараты и боевые беспилотники, Эрдоган подчеркнул, что Bayraktar Kizilelma «будет нести бомбу, устанавливаемую на F-16, после того, как будет начато ее серийное производство.

Беспилотник также будет способен летать с полезной нагрузкой до 1500 кг, оснащен боеприпасами турецкого производства и иметь высокую ситуационную осведомленность благодаря радару с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

Эрдоган подчеркнул, что оборонная промышленность Турции укрепляется, а террористические группировки «подавляются».

Добавим

В декабре турецкая оборонная компания Baykar провела первый полет Bayraktar Kizilelma или Red Apple.