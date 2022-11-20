Компания Baykar провела тестовое испытание БПЛА Kizilelma на взлетной полосе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Официальный Twitter компании Baykar, разрабатывающей местные БПЛА, опубликовал видео тестового испытания БПЛА Kizilelma на взлетной полосе, пишет УНН.
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"Успешно завершен важный этап в процессе разработки Bayraktar KIZILELMA, который станет первым беспилотным истребителем Турции, который компания Baykar разработала сами. Bayraktar KIZILELMA успешно прошел первое автоматическое такси и испытания на ходу", — говорится на сайте компании.
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