Компанія Baykar провела тестове випробовування БПЛА Kizilelma на злітній смузі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Офіційний Twitter компанії Baykar, яка розробляє місцеві БПЛА опублікував відео тестового випробовування БПЛА Kizilelma на злітній смузі, пише УНН.
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"Успішно завершено важливий етап у процесі розробки Bayraktar KIZILELMA, який стане першим безпілотним винищувачем Туреччини, який компанія Baykar розробила власними силами. Bayraktar KIZILELMA успішно пройшов перше автоматичне таксі та випробування на ходу", — йдеться на сайті компанії.
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