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Компанія Baykar провела тестове випробовування БПЛА Kizilelma на злітній смузі

Компанія Baykar провела тестове випробовування БПЛА Kizilelma на злітній смузі

Київ • УНН

 • 430521 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Офіційний Twitter компанії Baykar, яка розробляє місцеві БПЛА опублікував відео тестового випробовування БПЛА Kizilelma на злітній смузі, пише УНН.

Цитата

"Успішно завершено важливий етап у процесі розробки Bayraktar KIZILELMA, який стане першим безпілотним винищувачем Туреччини, який компанія Baykar розробила власними силами. Bayraktar KIZILELMA успішно пройшов перше автоматичне таксі та випробування на ходу", — йдеться на сайті компанії.

A N L I K

Bayraktar #KIZILELMA #MilliTeknolojiHamlesi https://t.co/DWv2IvCAV3

— BAYKAR (@BaykarTech) November 20, 2022

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