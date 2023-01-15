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Безпілотник Bayraktar Kizilelma зможе нести бомби, як винищувачі F-16

Київ • УНН

 • 790169 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у своєму виступі під час візиту до провінції Мугла наголосив, що безпілотник Bayraktar Kizilelma зможе використовувати бомбу, як винищувачі F-16, після того, як її буде запущено в серійне виробництво. Про це пише Anadolu, передає УНН.

Безпілотник Bayraktar Kizilelma зможе нести бомби, як винищувачі F-16

Деталі

Посилаючись на кризи, що продовжуються по всьому світу, президент Туреччини заявив, що його країна не тільки пережила тривожні часи, а й рухається вперед, прагнучи збільшити дальність дії своїх вітчизняних ракет з 565 до 1000 кілометрів.

Під час візиту до південно-західної провінції Мугла Реджеп Тайіп Ердоган сказав, що з того часу, як він обійняв посаду на початку 2000-х років, виробництво вітчизняної оборонної промисловості в національному арсеналі зросло з 20% до 80%.

«Національні питання вищі за політику і мають залишатися такими. Якщо ми досягли успіхів у Середземному, Егейському та Чорному морях, ми маємо захищати це разом, без винятку», — сказав він.

Сказавши, що Туреччина тепер виробляє свої власні безпілотні літальні апарати та бойові безпілотники, Ердоган підкреслив, що Bayraktar Kizilelma «нестиме бомбу, яку встановлюють на F-16, після того, як буде розпочато її серійне виробництво.

Безпілотник також буде здатний літати з корисним навантаженням до 1500 кг, оснащений боєприпасами турецького виробництва і мати високу ситуаційну обізнаність завдяки радару з активними фазованими антенними гратами (АФАР).

Ердоган наголосив, що оборонна промисловість Туреччини зміцнюється, а терористичні угруповання «давляться».

Додамо

У грудні турецька оборонна компанія Baykar провела перший політ Bayraktar Kizilelma або Red Apple.

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