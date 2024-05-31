Безбарьерный доступ к поездам: первый удобный вокзал появится во Львове

В Украине внедряют безбарьерный доступ к поездам, - сейчас речь идет о запуске проекта на главном вокзале Львова, под который ищут финансирование и дорабатывают концепцию. Уже известно, сколько займет реализация, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

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Львовский вокзал будет иметь безбарьерный доступ к поездам. Готовится проект, предусматривающий повышение перронов для удобного доступа к вагонам, установку лифтов, реставрацию лестниц и тоннелей по нормам безбарьерности и тому подобное.

О планах реконструкции главного вокзала Львова объявили на встрече с местными властями.

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Согласно информации, которую обнародовал глава Львовской ОВА Максим Козицкий:

Эксперты нарабатывают концепцию проекта и ищут финансирование;

В "Укрзализныце" надеются привлечь на воплощение идеи грантовые средства.

Реализация, предварительно, займет от 3 до 5 лет.

Для того, чтобы вокзал не прекращал принимать пассажиров, проект будет реализован в несколько очередей.

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