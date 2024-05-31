Безбарʼєрний доступ до поїздів: перший зручний вокзал з’явиться у Львові
Київ • УНН
Львівський залізничний вокзал матиме безбар'єрний доступ для подорожей. Готується проект зі збільшенням перонів, встановленням ліфтів, відновленням сходів та тунелів відповідно до безбар'єрних стандартів.
В Україні впроваджують безбарʼєрний доступ до поїздів, - наразі йдеться про запуск проєкту на головному вокзалі Львова, під який шукають фінансування та допрацьовують концепцію. Вже відомо, скільки займе реалізація, передає УНН із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
Деталі
Львівський вокзал матиме безбарʼєрний доступ до поїздів. Готується проєкт, який передбачає підвищення перонів для зручного доступу до вагонів, встановлення ліфтів, реставрацію сходів та тунелів за нормами безбарʼєрності тощо.
Про плани реконструкції головного вокзалу Львова оголосили на зустрічі з місцевою владою.
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Згідно з інформацією, яку оприлюднив голова Львівської ОВА Максим Козицький:
- Експерти напрацьовують концепцію проєкту та шукають фінансування;
- В "Укрзалізниці" сподіваються залучити на втілення ідеї грантові кошти;
- Реалізація, попередньо, займе від 3 до 5 років.
Для того, щоб вокзал не припиняв приймати пасажирів, проєкт буде реалізовано у кілька черг.
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