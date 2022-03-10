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Без Месси и Мбаппе: хет-трик Бензема помог "Реалу" выбить "ПСЖ" из Лиги чемпионов

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Мадридский "Реал" прошел парижский "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов, одержав волевую победу благодаря хет-трику Карима Бензема во втором тайме, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

"Реал" на кураже вырвал себе выход в четвертьфинал (проиграли первую игру 0:1 и уступали после первого тайма второй игры 0:1). Вскоре после перерыва "Пари Сен-Жермен" в атаке стал неузнаваем: до первого гола в ответ парижане играли не менее вдохновенно, чем хозяева поля. А теперь им останется вспоминать об игре в Мадриде примерно в том контексте, что и свою легендарную поражение в "Барселоне" на этой же стадии турнира со счетом 1:6.

Зато хет-трик Карима Бенземи принес победу "галактикос" 3:1 и по итогам двух игр 3:2 в пользу "Реала".

Цитата

"Надо признать, что в первом матче нам повезло пропустить только один мяч. Но мы знали, что в Мадриде все будет иначе. Мы оказывали давление, потом пропустили, но не сомневались, что свой шанс у нас появится.

Нам была нужна поддержка болельщиков: это все - для них. Игра была очень тяжелой, но мы бились до конца и заслужили победу. Мы уступили в первом матче со счетом 0:1, и наши болельщики придали нам сил, чтобы мы смогли выкладываться до финального свистка", - отметил герой встречи Бензема.

Дополнения

В свои 34 года и 80 дней Бензема стал самым старшим игроком, сделавшим хет-трик в Лиге чемпионов. Он превзошел своего соотечественника Оливье Жиру, который в 2020 году забивал за "Челси" в ворота "Севильи" в возрасте 34 лет и 63 дня.

За последние десять лет" Пари Сен-Жермен " уже в четвертый раз вылетели на стадии 1/8 финала после своих побед в первых матчах.

Что предшествовало

Зинченко помог "Манчестер Сити" пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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