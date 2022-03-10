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Без Мессі і Мбаппе: хет-трик Бенземаи допоміг "Реалу" вибити "ПСЖ" з Ліги чемпіонів

Без Мессі і Мбаппе: хет-трик Бенземаи допоміг "Реалу" вибити "ПСЖ" з Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 108365 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Мадридський "Реал" пройшов паризький "ПСЖ" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, здобувши вольову перемогу завдяки хет-трику Каріма Бензема у другому таймі, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Деталі

"Реал" на куражі вирвав собі вихід до чвертьфіналу (програли першу гру 0:1 та поступалися після тайму  другої гри 0:1). Незабаром після перерви "Парі Сен-Жермен" в атаці став невпізнанним: до першого голу у відповідь парижани грали не менш натхненно, ніж господарі поля. А тепер їм залишиться згадувати про гру в Мадриді приблизно в тому контексті, що і свою легендарну поразку в "Барселоні" на цій же стадії турніру з рахунком 1:6.

Натомість хет-трик Каріма Бенземи приніс перемогу "галактікос" 3:1 і за підсумками двох ігор 3:2 на користь "Реалу".

Цитата

"Треба визнати, що в першому матчі нам пощастило пропустити лише один м'яч. Але ми знали, що у Мадриді все буде інакше. Ми чинили тиск, потім пропустили, але не сумнівалися, що свій шанс у нас з'явиться.

Нам була потрібна підтримка вболівальників: це все – для них. Гра була дуже важкою, але ми билися до кінця і заслужили на перемогу. Ми поступилися у першому матчі з рахунком 0:1, і наші вболівальники додали нам сил, щоб ми змогли викладатися до фінального свистка", - наголосив герой зустрічі Бензема.

Доповнення

У свої 34 роки і 80 днів Бензема став найстаршим гравцем, який зробив хет-трик у Лізі чемпіонів. Він перевершив свого співвітчизника Олів'є Жиру, який у 2020 році забивав за "Челсі" у ворота "Севільї" у віці 34 років та 63 дні.

За останні десять років "Парі Сен-Жермен" вже вчетверте вилетіли на стадії 1/8 фіналу після своїх перемог у перших матчах.

Що передувало

Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" пробитися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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