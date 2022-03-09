Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" пробитися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Англійський "Манчестер Сіті" футболіста збірної України Олександра Зінченка провів матч у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти португальського "Спортінгу", передає кореспондент УНН.
Деталі
"Містяни", які проводили поєдинок на домашньому стадіоні "Емірейтс", мали тотальну перевагу у матчі (67 відсотків володіння м'ячем, 14 проти 6-ти ударів по воротах, 7:2 кутові, здійснили майже в тричі більше передач за поєдинок), проте забити їм так і не вдалося – 0:0. Однак "Манчестер Сіті" перемогли із загальним рахунком 5:0, адже саме з таким результатом святкували перемогу у першій зустрічі цих команд.
Варто відзначити, що Зінченко провів увесь поєдинок на полі на позиції лівого захисника.
Доповнення
"Манчестер Сіті" вп'яте поспіль вийшли до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Контекст
З прапором України: Зінченко вивів Манчестер Сіті на матч Кубка Англії.