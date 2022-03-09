Зинченко помог "Манчестер Сити" пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Английский "Манчестер Сити" футболиста сборной Украины Александра Зинченко провел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против португальского "Спортинга", передает корреспондент УНН.
Детали
"Горожане", которые проводили поединок на домашнем стадионе "Эмирейтс", имели тотальное преимущество в матче (67% владения мячом, 14 против 6-ти ударов по воротам, 7:2 угловые, произвели почти в три раза больше передач за поединок), однако забить им так и не удалось - 0:0. Однако "Манчестер Сити" одержали победу с общим счетом 5:0, ведь именно с таким результатом праздновали победу в первой встрече этих команд.
Стоит отметить, что Зинченко провел весь поединок на поле на позиции левого защитника.
Дополнения
"Манчестер Сити" в пятый раз подряд вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Контекст
С флагом Украины:Зинченко вывел Манчестер Сити на матч Кубка Англии.