Зинченко помог "Манчестер Сити" пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов

Детали

"Горожане", которые проводили поединок на домашнем стадионе "Эмирейтс", имели тотальное преимущество в матче (67% владения мячом, 14 против 6-ти ударов по воротам, 7:2 угловые, произвели почти в три раза больше передач за поединок), однако забить им так и не удалось - 0:0. Однако "Манчестер Сити" одержали победу с общим счетом 5:0, ведь именно с таким результатом праздновали победу в первой встрече этих команд.

Стоит отметить, что Зинченко провел весь поединок на поле на позиции левого защитника.

Дополнения

"Манчестер Сити" в пятый раз подряд вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Контекст

С флагом Украины:Зинченко вывел Манчестер Сити на матч Кубка Англии.