З прапором України: Зінченко вивів Манчестер Сіті на матч Кубка Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Футболіст Олександр Зінченко вивів Манчестер Сіті на матч Кубка Англії проти Пітерборо з капітанською пов'язкою та українським стягом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter ESPN FC.
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Зінченко вивів “містян” на матч Кубка Англії проти Пітерборо з капітанською пов’язкою, яку йому символічно передав Фернандінью.
Також трибунах було багато українських прапорів та плакатів зі словами підтримки.
Нагадаємо
Британський співак, композитор, автор пісень Пол Маккартні зробив допис у своєму Twitter у підтримку України.
Oleksandr Zinchenko captains Man City in the FA Cup tonight and he leads his team out with a Ukranian flag