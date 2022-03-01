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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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З прапором України: Зінченко вивів Манчестер Сіті на матч Кубка Англії

З прапором України: Зінченко вивів Манчестер Сіті на матч Кубка Англії

Київ • УНН

 • 287961 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Футболіст Олександр Зінченко вивів Манчестер Сіті на матч Кубка Англії проти Пітерборо з капітанською пов'язкою та українським стягом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter ESPN FC.

Деталі

Зінченко вивів “містян” на матч Кубка Англії проти Пітерборо з капітанською пов’язкою, яку йому символічно передав Фернандінью.

Також трибунах було багато українських прапорів та плакатів зі словами підтримки.

Нагадаємо

Британський співак, композитор, автор пісень Пол Маккартні зробив допис у своєму Twitter у підтримку України.

Oleksandr Zinchenko captains Man City in the FA Cup tonight and he leads his team out with a Ukranian flag

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