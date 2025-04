З прапором України: Зінченко вивів Манчестер Сіті на матч Кубка Англії

Деталі

Зінченко вивів “містян” на матч Кубка Англії проти Пітерборо з капітанською пов’язкою, яку йому символічно передав Фернандінью.

Також трибунах було багато українських прапорів та плакатів зі словами підтримки.

Нагадаємо

Британський співак, композитор, автор пісень Пол Маккартні зробив допис у своєму Twitter у підтримку України.

Oleksandr Zinchenko captains Man City in the FA Cup tonight and he leads his team out with a Ukranian flag