С флагом Украины: Зинченко вывел Манчестер Сити на матч Кубка Англии

Детали

Зинченко вывел “горожан” на матч Кубка Англии против Питерборо с капитанской повязкой, которую ему символически передал Фернандинью.

Также трибунах было много украинских флагов и плакатов со словами поддержки.

Напомним

Британский певец, композитор, автор песен Пол Маккартни сделал запись в своем Twitter в поддержку Украины.

Oleksandr Zinchenko captains Man City in the FA Cup tonight and he leads his team out with a Ukranian flag