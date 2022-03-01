С флагом Украины: Зинченко вывел Манчестер Сити на матч Кубка Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Футболист Александр Зинченко вывел Манчестер Сити на матч Кубка Англии против Питерборо с капитанской повязкой и украинским флагом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter ESPN FC.
Детали
Зинченко вывел “горожан” на матч Кубка Англии против Питерборо с капитанской повязкой, которую ему символически передал Фернандинью.
Также трибунах было много украинских флагов и плакатов со словами поддержки.
Напомним
Британский певец, композитор, автор песен Пол Маккартни сделал запись в своем Twitter в поддержку Украины.
Oleksandr Zinchenko captains Man City in the FA Cup tonight and he leads his team out with a Ukranian flag