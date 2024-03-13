Беспроцентный кредит на жилье выдают военным и спасателям в Одесской области

В Одесской области военнослужащие могут взять беспроцентный кредит на приобретение жилья. Новой возможностью за три месяца воспользовались уже более 200 защитников страны, передает УНН.

Детали

В частности, защитники страны могут принять участие в государственной программе "єОселя". Ставку по кредиту в размере 3% годовым компенсируют из областного бюджета, но исключительно по кредитам программы "єОселя", и только определенным категориям заемщиков.

"Эта программа распространяется не только на военнослужащих, она распространяется на военнослужащих Главного управления разведки, Службы безопасности, Сил специальных операций, Государственной пограничной службы, а также распространяется на полицейских и на рядовой и начальствующий состав ГСЧС", - комментирует директор департамента экономической политики и стратегического планирования облгосадминистрации Алексей Дмитренко.

Соглашение о компенсационных выплатах с облгосадминистрацией уже подписали три государственных учреждения - Ощадбнак, ПриватБанк и Укрзагбанк.

Основные требования по льготной ипотеке: квартира должна быть 51 кв. метр на заемщика плюс 21 кв. метр на каждого члена семьи; дом должен быть построен не позднее чем 10 лет; заемщик должен быть прописан в Одесской области или в городе Одесса, объект недвижимости должен находиться в Одесской области.