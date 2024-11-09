Беспилотник атаковал военный полигон рф в Ростовской области: все детали

В сети появились уже фактически архивные кадры, фиксирующие последствия атаки неизвестного ударного беспилотного летательного аппарата по полигону российских оккупационных войск, который расположен непосредственно на территории рф, а именно в Ростовской области, передает УНН со ссылкой на Defence Express.

Детали

Координаты полигона, а также фото с последствиями удара неизвестного дрона обнародовал Telegram-канал UAF Geolocate, отмечается, что атака была осуществлена еще 3 ноября - как утверждают рашисты на видео, дронами били ночью.

На фото и видео демонстрируется несколько сожженных палаток в результате атаки, при этом, судя по видео, дрон мог быть оснащен боевой частью с суббоеприпасами в виде небольших шариков, которая эффективна для уничтожения в том числе и живой силы. По утверждению россиян, людей во время атаки в палатках якобы не было.

Заявляется, что в палатках, которые сжег БПЛА, дислоцируются срочники, в целом там расположен 102-й мотострелковый полк 150-й мотострелковой дивизии (до 2016 года - 33-я отдельная мотострелковая бригада).

Полигон расположен к востоку от города Новочеркасск, это ориентировочно в 200 км от текущей линии фронта по прямой.