Беспилотник атаковал военный полигон рф в Ростовской области: все детали
Киев • УНН
На полигоне 102-го мотострелкового полка рф возле Новочеркасска зафиксированы последствия атаки неизвестного дрона. Удар был осуществлен 3 ноября, в результате чего было сожжено несколько палаток на расстоянии 200 км от линии фронта.
В сети появились уже фактически архивные кадры, фиксирующие последствия атаки неизвестного ударного беспилотного летательного аппарата по полигону российских оккупационных войск, который расположен непосредственно на территории рф, а именно в Ростовской области, передает УНН со ссылкой на Defence Express.
Детали
Координаты полигона, а также фото с последствиями удара неизвестного дрона обнародовал Telegram-канал UAF Geolocate, отмечается, что атака была осуществлена еще 3 ноября - как утверждают рашисты на видео, дронами били ночью.
На фото и видео демонстрируется несколько сожженных палаток в результате атаки, при этом, судя по видео, дрон мог быть оснащен боевой частью с суббоеприпасами в виде небольших шариков, которая эффективна для уничтожения в том числе и живой силы. По утверждению россиян, людей во время атаки в палатках якобы не было.
Заявляется, что в палатках, которые сжег БПЛА, дислоцируются срочники, в целом там расположен 102-й мотострелковый полк 150-й мотострелковой дивизии (до 2016 года - 33-я отдельная мотострелковая бригада).
Полигон расположен к востоку от города Новочеркасск, это ориентировочно в 200 км от текущей линии фронта по прямой.