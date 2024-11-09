Беспилотник атаковал военный полигон рф в Ростовской области: все детали

ukenru
Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
13:55 • 9921 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 109320 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 122402 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 127809 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 164675 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 121131 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 122283 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

Эксклюзив
В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 120969 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

Эксклюзив
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
7 ноября 2024, 11:40 • 159458 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 132039 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф держит два корабля с "Калибрами" в Черном и Средиземном морях

рф держит два корабля с "Калибрами" в Черном и Средиземном морях

04:34 • 68435 просмотра
Атака беспилотников на тульскую область рф: что известно о ночном инциденте

Атака беспилотников на тульскую область рф: что известно о ночном инциденте

04:47 • 58477 просмотра
Оккупанты нанесли более 400 ударов по Запорожской области

Оккупанты нанесли более 400 ударов по Запорожской области

05:07 • 53966 просмотра
Потери террористов за сутки: сколько оккупантов и техники уничтожили ВСУ 9 ноября

Потери террористов за сутки: сколько оккупантов и техники уничтожили ВСУ 9 ноября

05:22 • 29810 просмотра
Обстрел Днепропетровщины: 50-летний мужчина получил ранения

Обстрел Днепропетровщины: 50-летний мужчина получил ранения

06:11 • 25687 просмотра
публикации
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
Эксклюзив

8 ноября 2024, 07:00 • 164682 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

7 ноября 2024, 16:29 • 134706 просмотра
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
Эксклюзив

7 ноября 2024, 11:40 • 159461 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

7 ноября 2024, 06:30 • 162412 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

6 ноября 2024, 16:06 • 159030 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

11:28 • 12641 просмотра
Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

20:15 • 53781 просмотра
Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

7 ноября 2024, 17:19 • 102663 просмотра
Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

7 ноября 2024, 15:17 • 103241 просмотра
Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

6 ноября 2024, 17:54 • 110893 просмотра
Актуальное
Беспилотник атаковал военный полигон рф в Ростовской области: все детали

Беспилотник атаковал военный полигон рф в Ростовской области: все детали

Киев  •  УНН

13:45 • 4832 просмотра

Read in English

На полигоне 102-го мотострелкового полка рф возле Новочеркасска зафиксированы последствия атаки неизвестного дрона. Удар был осуществлен 3 ноября, в результате чего было сожжено несколько палаток на расстоянии 200 км от линии фронта.

В сети появились уже фактически архивные кадры, фиксирующие последствия атаки неизвестного ударного беспилотного летательного аппарата по полигону российских оккупационных войск, который расположен непосредственно на территории рф, а именно в Ростовской области, передает УНН со ссылкой на Defence Express.

Детали

Координаты полигона, а также фото с последствиями удара неизвестного дрона обнародовал Telegram-канал UAF Geolocate, отмечается, что атака была осуществлена еще 3 ноября - как утверждают рашисты на видео, дронами били ночью.

На фото и видео демонстрируется несколько сожженных палаток в результате атаки, при этом, судя по видео, дрон мог быть оснащен боевой частью с суббоеприпасами в виде небольших шариков, которая эффективна для уничтожения в том числе и живой силы. По утверждению россиян, людей во время атаки в палатках якобы не было.

Заявляется, что в палатках, которые сжег БПЛА, дислоцируются срочники, в целом там расположен 102-й мотострелковый полк 150-й мотострелковой дивизии (до 2016 года - 33-я отдельная мотострелковая бригада).

Полигон расположен к востоку от города Новочеркасск, это ориентировочно в 200 км от текущей линии фронта по прямой.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаТехнологии
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат