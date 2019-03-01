"Бермудский треугольник" для России: в Одессе началась конференция по безопасности Черного моря
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 марта. УНН. В Одессе в гостинице "Бристоль" началась Первая Международная конференция "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров", передает корреспондент УНН.
Так, первым со вступительным словом выступил президент "Фонда Бумбураса" Пантелис Бумбурас, по организации, являющейся генеральным спонсором мероприятия.
Также сегодня ожидаются выступления на форуме министра иностранных дел Украины Павел Климкин, министра иностранных дел Грузии Вахтанга Махароблишвили, заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента и многих других.
"Где можно обсуждать вопрос черноморской безопасности, как не в Одессе?", - задал риторический вопрос украинский министр во время вступительного слова.
"Черное море никогда не будет принадлежать российскому режиму. Оно станет для него бербудським треугольником", - добавил он.
Так, дебаты будут проходить два дня - 1 и 2 марта во Одессе. Форум проводится при содействии Министерства иностранных дел Украины и Немецкого фонда German MarshallFund (GMF).
Напомним, Россия своими действиями по ограничению судоходства пытается сделать украинские моря своими внутренними морями. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, общаясь с прессой на территории Одесского морского порта по случаю пребывания в Черном море ракетного эсминца ВМС США.