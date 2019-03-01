“Бермудський трикутник” для Росії: в Одесі почалась конференція з безпеки Чорного моря
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 березня. УНН. В Одесі у готелі “Брістоль” розпочалась Перша Міжнародна конференція “Одеські дебати. Об’єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів”, передає кореспондент УНН.
Так, першим зі вступним словом виступив президент “Фонду Бумбураса” Пантеліс Бумбурас, щодо організації, що є генеральним спонсором заходу.
Також сьогодні очікуються виступи на форумі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, міністра закордонних справ Грузії Вахтанга Махароблішвілі, заступника помічника держсекретаря США Джорджа Кента та багатьох інших.
“Де можна обговорювати питання чорноморської безпеки, як не в Одесі?”, — задав риторичне питання український міністр під час вступного слова.
“Чорне море ніколи не будете належати російському режиму. Воно стане для нього бербудським трикутником”, — додав він.
Так, дебати будуть проходити два дні — 1 та 2 березня у Одесі. Форум проводиться за сприяння Міністерства закордонних справ України та Німецького фонду German MarshallFund (GMF).
Нагадаємо, Російська Федерація своїми діями з обмеження судноплавства намагається зробити українські моря своїми внутрішніми морями. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, спілкуючись з пресою на території Одеського морського порту з нагоди перебування в Чорному морі ракетного есмінця ВМС США.