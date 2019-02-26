Росія намагається зробити українські моря своїми – Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Російська Федерація своїми діями з обмеження судноплавства намагається зробити українські моря своїми внутрішніми морями. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, спілкуючись з пресою на території Одеського морського порту з нагоди перебування в Чорному морі ракетного есмінця ВМС США, передає кореспондент УНН.
“Дуже важливо, що сьогодні на цій зустрічі звучала дуже проста теза — про свободу мореплавства. Саме свобода мореплавства в Чорному, Азовському морі, у Керченській протоці. Оскільки Росія намагається зробити наші моря своїми внутрішніми морями. Це ніколи не вийде. Має діяти міжнародне право”, — наголосив міністр.
Він розповів, що нагадав також іноземним друзям, як Радянський Союз у 1988 році також не пропускав американське судно Керченською протокою.
Нагадаємо, раніше Російська Федерація пригрозила Великій Британії “наслідками” у разі приєднання до нового проходу українськими суднами через Керченську протоку.