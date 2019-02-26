Росія намагається зробити українські моря своїми – Клімкін

“Дуже важливо, що сьогодні на цій зустрічі звучала дуже проста теза — про свободу мореплавства. Саме свобода мореплавства в Чорному, Азовському морі, у Керченській протоці. Оскільки Росія намагається зробити наші моря своїми внутрішніми морями. Це ніколи не вийде. Має діяти міжнародне право”, — наголосив міністр.

Він розповів, що нагадав також іноземним друзям, як Радянський Союз у 1988 році також не пропускав американське судно Керченською протокою.

Нагадаємо, раніше Російська Федерація пригрозила Великій Британії “наслідками” у разі приєднання до нового проходу українськими суднами через Керченську протоку.